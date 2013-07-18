«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы в Крым на «пиковые» даты

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила на 21 июля дополнительные рейсы поезда №231/232 Киев-Симферополь (752 места), а также включила в состав поезда №129/130 Гродно-Симферополь на 18 и 20 июля 5 дополнительных вагонов на 180 мест на даты «пикового» спроса, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, кроме того, изменена периодичность курсирования поезда №296 Симферополь-Черновцы на ежедневный (ранее он курсировал по определенным дням).

Вместе с тем, на «пиковые» даты (22, 24, 26 и 28 августа) также дополнительно включены 5 вагонов в состав поезда №129/130 Гродно-Симферополь.

«Решения по увеличению до максимально допустимого количества вагонов в составе поезда, назначению дополнительных поездов и периодичности курсирования «Укрзализныцей» принимаются на основе анализа пассажиропотока исходя из технических возможностей», - сообщили в пресс-службе, отметив, что с вокзала Киев-Пассажирский в направлении Крыма ежедневно в период с 12:27 до 23:01 отправляется 14 поездов.

Как сообщал УНИАН, по информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн.

При это только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.