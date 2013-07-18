Клименко: руководство «ВКонтакте» искажает факты и пытается давить на Миндоходов

Руководство социальной сети «ВКонтакте» искажает факты и пытается осуществлять давление на Министерство доходов и сборов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове после встречи с руководителями предприятий с иностранными инвестициями заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, комментируя заявление руководителей соцсети о попытке министерства под любым предлогом изъять технику.

«Мы с вами становимся свидетелями давления на Министерство доходов и сборов путем искажения фактов», - сказа Клименко.

В то же время он подчеркнул, что позиция Миндоходов «находится в правовой плоскости».

«Там есть моменты и вопросы, которые мы обязательно зададим и уже задали. Но я еще раз повторяю, что действия Министерства доходов и сборов находится исключительно в правовой плоскости», - подчеркнул министр.

Клименко отметил, что изъятая техника сейчас проходит экспертизу.

По его словам, изъятые серверы «не относятся к «ВКонтакте».

«В рамках расследования дела были изъяты серверы, которые не относятся «ВКонтакте». Дальше проводится экспертиза, которая необходима», - подчеркнул Клименко.

Он также сообщил, что по окончании экспертизы та техника, которая не будет нужна для дальнейшего расследования, будет возвращена.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киеве подтвердило информацию о том, что сотрудники следственного управления Государственной налоговой инспекции Деснянского района Киева в рамках обыска в компании «Дата-Айикс Юэй», изъяли файловые накопители с информацией разного характера, в том числе содержащей ссылки на социальную сеть «Вконтакте».

Под данным управления Миндоходов, информация о выявленном правонарушении уже передана в Единый реестр досудебных расследований, и сейчас органы прокуратуры рассматривают возможности передачи материалов уголовного делопроизводства в органы МВД.

В начале июля Министерство доходов и сборов Украины инициировало проверку серверов компании «Дата-Айикс Юэй». Разрешение на обыск в компании было выдано судьей Деснянского районного суда г. Киева на основании информации об уклонении от уплаты налогов компании «Эвос», документы которой хранятся на серверах «Дата-Айикс Юэй». При этом, по данным пресс-службы главного управления Миндоходов в Киеве, «Дата-Айикс Юэй» является провайдером предоставления услуг доступа к сети интернет и не является официальным представителем в Украине социальной сети «Вконтакте».

Ранее СМИ распространили заявление технического директора социальной сети «ВКонтакте» Николая Дурова о том, что правоохранительные органы в Киеве изъяли серверы компании. При этом он подтвердил, что речь идет о деле об уклонении от уплаты налогов «местной украинской компании, которая к российский соцсети никакого отношения не имеет». При этом Дуров на своей странице в соцсети назвал заведомо ложными заявления украинских властей о том, что на конфискованных серверах сайта якобы хранилась порнографическая продукция.