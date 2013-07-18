Администрация морпортов Украины расширит Бугско-Днепровско-Лиманский канал

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" планирует расширить участок на 8 колене Бугско-Днепровско-Лиманского канала, установить 43 светящихся буя на канале и создать там якорные стоянки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя госпредприятия Александр Голодницкий в Николаеве во время совещания с заместителем министра инфраструктуры Дмитрием Демидовичем.

Реконструкция БДЛК предусматривает расширение участка со 100 до 300 м.

"8-е колено протяженностью более 8 км, и был рассчитан участок около 3 км с расширением канала на этом участке до 300 м, что обеспечит беспрепятственное движение крупнотоннажных судов во встречных направлениях и исключило бы простой судов в связи с ожиданием движения на вход и выход", - сообщил Голодницкий.

По его словам, данный проект в 2010 году прошел экспертизу, получил замечания, в настоящий момент был доработан и положительное заключение Госстройэкспертизы ожидается в августе.

После этого проект будет предоставлен на утверждение в Кабинет министров и планируется к включению в финансовый план Администрации морпортов на 2014 год.

Кроме того, ГП "Дельта-лоцман" (сейчас филиал ГП "Администрация морских портов Украины") занималось вопросом снятия ограничения движения на канале в темное время суток и условий плохой видимости.

"Данная проблема может быть решена путем замены средств навигационного обеспечения на канале на светящие. Это замена 43 буев", - сообщил Голодницкий.

По его словам, готовность техническая и финансовая уже определена, данный вопрос позволит внести изменения в паспорт канала и в правила плавания по БДЛК, что повысит конкурентоспособность портов и терминалов Николаевского региона.

В паспорте БДЛК также планируется увеличить максимальную длину судна с 215 до 230 м.

Кроме того, планируется создать несколько якорных стоянок возле БДЛК.

"Изучается вопрос, связанный с организацией нескольких якорных стоянок. В частности, при входе в канал, возле порта "Очаков", - сообщил Голодницкий.

Сейчас якорные стоянки находятся в 4 часах хода от БДЛК - возле порта "Южный".

БДЛК состоит из 13 колен и имеет протяженность более 80 км.