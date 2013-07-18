Миндоходов не будет изымать не растаможенные в течение 20 дней автомобили

Министерство доходов и сборов Украины не будет изымать ввезенные в Украину автомобили, которые в течение 20 дней не были растаможены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко на брифинге в Харькове после встречи с руководителями предприятий с иностранными инвестициями.

«Это касается автомобилей для коммерческого использования, которые ввозятся на 20 дней. Таможенные органы, в данном случае Министерство доходов и сборов, не изымают, а сообщают в компетентные профильные органы и сообщают о данных фактах», - сказал Клименко.

Он отметил, что такие факты не носят массовый характер и по Украине на сегодня насчитывается только 350 таких автомобилей.

Клименко подчеркнул, что «министерство выполняет норму закона и действует в рамках компетенции».

Напомним, согласно сообщениям в СМИ, в начале июля несколько десятков граждан заявили о том, что органы таможни без предупреждения изъяли у них автомобили, которые после ввоза в Украину не были растаможены в течение 20 дней.

Справка УНИАН. Министерство доходов и сборов Украины было создано в конце декабря 2012 года на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.