В Николаеве планируют построить мост через Южный Буг

Строительство мостового перехода через Южный Буг в Николаеве планируется начать в 2014 году и завершить через пять лет - в 2019 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника службы автодорог в Николаевской области Валерий Блошенко во время совещания в Николаеве.

"Ориентировочный срок завершения первого и начала второго этапа при условии позитивно принятого решения японской стороной и согласования с заинтересованными ведомствами Украины - начало 2014 года", - сообщил он.

Согласно технико-экономическому обоснованию проекта, строительство продлится 5 лет.

По словам Блошенко, в ТЭО предусмотрено строительство участка дороги, которая обеспечит соединение между дорогой «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» и участком автодороги в районе села Половинки и выведет транспорт за пределы города.

Общая длина мостового перехода планируется 13,2 км, в том числе 2,05 км - длина моста, автодорога на этом участке будет соответствовать 1-й категории и будет располагать 2 развязками и 10 путепроводами.

Интенсивность движения, согласно ТЭО, предусматривается в объеме 34,175 тыс. авто в сутки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил проект об одобрении технико-экономического обоснования строительства мостового перехода через Южный Буг в Николаеве.

Сметная стоимость строительства нового моста составляет 3,5 млрд грн. Проект планируется реализовать за счет программы официальной помощи развитию правительства Японии (процент по кредиту составляет 1,4%, срок - до 25 лет, льготный период - 7 лет). Выбор подрядчика будет осуществляться на открытом международном конкурсе.