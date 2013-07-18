Аэропорт «Донецк» увеличил пассажиропоток до 472,5 тыс. человек

Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в январе-июне текущего года увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 472,558 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Без учета футбольных болельщиков, посетивших Донецк прошлым летом, рост пассажиропотока в июне составляет порядка 10%. Международными перелетами воспользовались 75% пассажиров", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, из 8,59 тыс. обслуженных рейсов, доля международных составляет 60%.

Вместе с тем, в период с 1 по 15 июля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, рост пассажиропотока составил более 20%.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в мае текущего года увеличил пассажиропоток по сравнению с маем 2012 года на 18% - до 95,245 тыс. человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины.

Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.