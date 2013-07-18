Янукович поручил обеспечить бесперебойные железнодорожные перевозки пассажиров

Президент Украины Виктор Янукович поручил министру инфраструктуры Владимиру Козаку обеспечить бесперебойные железнодорожные перевозки пассажиров в летний период, а также ускорить работы по ремонту автомобильных дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи с Козаком в Крыму Янукович подчеркнул важность обеспечения пассажирских перевозок в полном объеме, особенно в конце периода отпусков.

«Такое задание поставлено, и будем его выполнять», - сказал Козак после встречи.

По его словам, речь шла также о модернизации автодорог и строительстве новых дорог.

Кроме того, Янукович и Козак обсудили ход реформирования морских портов Украины.

«Президент акцентировал внимание на том, чтобы все социальные гарантии, которые были раньше у работников портов, были сохранены и даже увеличены», - сказал Козак.

Он отметил, что все вопросы, связанные с реформированием морских портов, будут обсуждаться с представителями профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, по информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины 21 марта Николай Азаров сказал, что для ремонта около 170 тыс. км дорог Украине потребуется 500 млрд грн.