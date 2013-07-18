Янукович поручил обеспечить бесперебойные железнодорожные перевозки пассажиров

19:13, 18 июля 2013
Транспорт/Связь
1

Президент Украины Виктор Янукович поручил министру инфраструктуры Владимиру Козаку обеспечить бесперебойные железнодорожные перевозки пассажиров в летний период, а также ускорить работы по ремонту автомобильных дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи с Козаком в Крыму Янукович подчеркнул важность обеспечения пассажирских перевозок в полном объеме, особенно в конце периода отпусков.

«Такое задание поставлено, и будем его выполнять», - сказал Козак после встречи.

По его словам, речь шла также о модернизации автодорог и строительстве новых дорог.

Кроме того, Янукович и Козак обсудили ход реформирования морских портов Украины.

«Президент акцентировал внимание на том, чтобы все социальные гарантии, которые были раньше у работников портов, были сохранены и даже увеличены», - сказал Козак.

Он отметил, что все вопросы, связанные с реформированием морских портов, будут обсуждаться с представителями профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, по информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины 21 марта Николай Азаров сказал, что для ремонта около 170 тыс. км дорог Украине потребуется 500 млрд грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter