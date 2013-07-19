Россия передает стартовый комплекс «Зенитов» на Байконуре Казахстану

Передача арендуемого Россией имущества космодрома Байконур Казахстану, скорее всего, начнется с компании «Международные космические услуги» (МКУ), на 50% принадлежащей Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова. В аренде у МКУ находится стартовая позиция для носителей «Зенит» на Байконуре, где сейчас готовится старт ракеты с израильским спутником AMOS-4, пишут "Известия".

"Мы принципиально договорились с казахстанской стороной, что они будут заходить в МКУ. Сейчас решается вопрос, как именно это сделать, чтобы компания получила инвестиционный капитал и смогла вложить его в приобретение материальной части, - рассказал «Известиям» заместитель гендиректора МКУ Михаил Герасев. - В том числе речь идет о покупке доли УГМК. Сейчас мы консультируем казахских партнеров по вопросам содержания и поддержки существующей инфраструктуры. Идет неторопливая работа, уточнение деталей".

МКУ создана специально для реализации проекта «Наземный старт», который родился как дополнение к проекту «Морской старт». В начале 2000-х акционеры «Морского старта» решили, что спутники легче 4,5 т целесообразнее запускать «Зенитами» не с морской стартовой платформы, буксируемой к экватору, а с Байконура, где требовалось только модернизировать пусковой комплекс. Под проект создали отдельную компанию — МКУ, 50% в которой в 2004 году получила УГМК, оплатившая доработку ракет «Зенит-2SLБ» и «Зенит-3SLБ», а также доделку пусковой установки на Байконуре. В то время много говорилось о социальной ответственности бизнеса, и Махмудов инвестиции в непрофильный для себя космический бизнес объяснял в этом ключе: «Это мой вклад в развитие государства».

О новых принципах отношений между Россией и Казахстаном по использованию Байконура главы государств договорились в феврале этого года. По предложению Казахстана РФ согласилась пересмотреть соглашение об аренде комплекса «Байконур», подписанного до 2050 года, поэтапно вывести из российской аренды ряд объектов космодрома и начать совместную их эксплуатацию с одновременным обучением казахских специалистов. Наибольший интерес представители Казахстана проявили именно к пусковой установке для «Зенитов», арендуемой МКУ.

В Казкосмосе оперативных комментариев предоставить не смогли. Близкий к Казкосмосу источник пояснил, что акционером МКУ, скорее всего, станет компания «Байтерек», которой правительство Казахстана в 2005 году выделила бюджетный кредит в размере 223 млн долл.

По его словам, приход «Байтерека» в МКУ не означает выхода российской стороны из проекта, поскольку существуют международные соглашения о запрете на передачу ракетных технологий третьим странам. Чтобы не нарушать этих соглашений, такие участки, как системы управления, должны оставаться в ведении только российской стороны.

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