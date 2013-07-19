Пассажиропоток через украинские аэропорты за полгода вырос на 3,6%

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе–июне вырос на 3,6% и составил 6,306 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу Государственной авиационной службы Анатолия Колесника.

«В развитии отрасли наблюдается положительная динамика", - отметил Колесник.

Согласно сообщению, более 98% пассажиров обслуживаются 8 украинскими аэропортами.

"Увеличилось обслуживание пассажиров в аэропортах: Киев (Жуляны) - в 2,7 раза, Львов - на 31,6%, Одесса - на 19,4%, Симферополь - на 15,4%, Харьков - на 14,6%, Донецк - на 2,8%», - сообщил директор департамента финансов и экономики Госавиаслужбы Виктор Зеленков.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата,предприятия авиатранспорта Украины в январе-июне 2013 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 3,2 млн человек.