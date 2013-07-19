Акции Google обвалились из-за падения цен на размещение рекламы и убытков Motorola

Результаты Google за 2 квартал оказались ниже ожиданий рынка из-за падающих цен на размещение рекламы и растущих убытков подразделения интернет-компании Motorola.

Акции Google, в последнее время достигшие исторических максимумов, опустились на внебиржевых торгах почти на 4%.

Средняя цена на онлайн-рекламу Google снизилась во II квартале на 6% в годовом сравнении, тогда как в I квартале темпы падения составляли 4%. При этом общее количество кликов на рекламные объявления в апреле — июне выросло на 23%.

Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-поисковика составила 3,23 млрд долл., или 9,54 долл. на акцию, по сравнению с 2,79 млрд долл., или 8,42 долл. на акцию годом ранее.

Консолидированная выручка, учитывающая результаты производителя мобильных телефонов Motorola, составила 14,11 млрд долл. против 11,81 млрд долл. годом ранее и при прогнозе 14,4 млрд долл.

Выручка основного бизнеса увеличилась на 20% - до 13,11 млрд долл., пишут "Ведомости".

Скорректированный убыток Motorola, купленной Google в 2012 году, вырос более чем в 4 раза в годовом исчислении — до 218 млн долл. с 49 млн долл.

Читайте также:

Google заподозрили в уклонении от налогов

Голосовой поиск Google для смартфонов заговорил по-украински

Меркель призвала страны Евросоюза озаботиться защитой секретной информации