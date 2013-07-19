МАУ совместно с компанией "Россия" будут летать по маршруту Киев - Санкт-Петербург

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» и авиакомпания "Россия" благодаря код-шеринговому соглашению (соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса двумя и более авиакомпаниями) будут совместно эксплуатировать воздушную линию Киев - Санкт-Петербург - Киев. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МАУ.

"Перевозчики подписали договор о совместной эксплуатации воздушной линии Киев – Санкт-Петербург – Киев. Для пассажиров из регионов Украины и других пунктов маршрутной сети ведущего украинского авиаперевозчика начало такого сотрудничества означает возможность быстро и комфортно добраться с МАУ в северную столицу Российской Федерации транзитом через столицу Украины", - сообщили в пресс-службе.

При этом отмечено, что код-шеринговое соглашение увеличивает количество рейсов выполняемых МАУ между Киевом и Санкт-Петербургом до трех в день. Вместе с тем, в Киевском Международном аэропорту «Борисполь» рейсы из Санкт-Петербурга оптимально стыкуются со всеми рейсами маршрутной сети МАУ, отбывающими из Киева в другие города Украины, а также – столицы и ключевые пункты Европы, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов, стран СНГ и Ближнего Востока.

Таким образом, рейсы №PS541 Киев - Санкт-Петербург и №PS542 Санкт-Петербург - Киев будут выполняться ежедневно с вылетами из Киева в 9:45 и 9:55, и в обратном направлении в 13:50 и 14:40. Рейс №PS9141 Санкт-Петербург - Киев будет выполняться ежедневно с вылетами из Санкт-Петербурга в 7:40, 8:00 и 9:40. Рейс №PS9143 Санкт-Петербург - Киев будет выполняться ежедневно с вылетами из Санкт-Петербурга в 17:10, 17:20 и 16:50. Рейс №PS9142 Киев - Санкт-Петербург будет выполняться ежедневно с вылетами из Киева в 9:30, 9:50 и 11:30. Рейс №PS9144 Киев - Санкт-Петербург будет выполняться ежедневно с вылетами из Киева в 19:00,18:40,19:10 и 18:50.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» и авиакомпания Air Baltic благодаря код-шеринговому соглашению договорились о совместной эксплуатации воздушной линии Киев-Рига-Киев.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

МАУ планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов. Сейчас он составляет 27 судов.

МАУ планирует увеличить пассажиропоток в 2013 году на 60% - до 4,4 миллиона пассажиров.

Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Россия» - одна из крупнейших авиакомпаний РФ и ведущий авиационный перевозчик в Северо-Западном регионе страны. Авиакомпания "Россия" базируется в Санкт-Петербурге и выполняет около 40% всех авиаперевозок из аэропорта "Пулково". В 2011 году «ГТК «Россия» было преобразовано в ОАО «Авиакомпания «Россия». Началась интеграция с группой компаний «Аэрофлот». В ноябре ОАО «Аэрофлот» были переданы 75% минус 1 акция ОАО «Авиакомпания «Россия», в декабре - 25% плюс 1 акция были переданы в дар Правительству Санкт-Петербурга.