В Киеве в субботу будет ограничено движение транспорта на Московском мосту

В Киеве в субботу, 20 июля, с 10.00 до 19.00 будет ограничено движение автотранспорта через Московский мост.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», частичное перекрытие проезда связано с проведением плановых работ по ремонту деформационного шва.

В частности, движение будет ограничено в четвертой полосе на верховой стороне в направлении от проспекта Генерала Ватутина на Московский проспект. Сразу после этого работы начнутся на низовой стороне моста, что осложнит проезд автомобилей с Московского проспекта до проспекта Генерала Ватутина.

В коммунальной корпорации просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и выбирать другие маршруты движения.