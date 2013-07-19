В Киеве горел трамвай с пассажирами – третий случай в столице за две недели

Столичные трамваи становятся угрозой для киевлян и гостей столицы. За последние две недели произошел уже третий случай загорания этого вида транспорта, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Как отмечается в сообщении, 18 июля в 15:05 неподалеку от станции метро "Позняки" произошел пожар в трамвае, который двигался к станции метро "Лесная". В салоне трамвая находилось около 10 пассажиров и водитель. Почувствовав дым, водитель остановил транспортное средство и открыл двери, после чего пассажиры вышли наружу и избежали угрозы. Спасатели, которые через несколько минут прибыли на место, ликвидировали огонь с помощью 4 порошковых огнетушителей и воды в 15:26.

В результате сгорела кабина водителя, огнем частично повреждены внутренняя обшивка салона, сидения и окна. Пассажиры и водитель не пострадали.

По словам водителя трамвая, загорание началось в его кабине, где замкнуло электропроводку на панели приборов. Сначала началось незаметное тление, а дальше огонь распространился по конструкциям.