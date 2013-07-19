Доступ к админуслугам предоставят 4,6 тыс. отделений «Укрпочты»

Украинцы могут получить упрощенный доступ к административным услугам в 4,6 тыс. отделениях «Укрпочты» во всех 27 регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на всеукраинском селекторном совещании в Киеве сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«Правительство создает условия для предоставления гражданам упрощенного доступа к административным услугам, в частности, для это реализуется проект «Административные услуги: упрощенный доступ через почту». Если на 1 января 2013 года такие услуги предоставляли 11 отделений связи, то на сегодняшний день их уже 4,6 тысяч во всех регионах», - сказал вице-премьер-министр.

Вице-премьер-министр также отметил, что согласно Национальному плану действий до конца 2013 года более 13 тыс. отделений «Укрпочты» должны предоставлять такие услуги.

По данным Вилкула, лучшие результаты по реализации проекта показывают Днепропетровская, Львовская, Хмельницкая, Одесская, Сумская, Волынская, Черновицкая, Винницкая, Киевская, Ривненская и Полтавская области, в которых наблюдается наибольшее количество обращений граждан.

Также он обратил внимание руководителей Черкасской, Черниговской областей, города Киев и руководителей соответствующих дирекций «Укрпочты» на необходимость активизировать работу в этом направлении, а также по созданию единого унифицированного перечня 20 наиболее популярных услуг для предоставления через «Укрпочту».

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины "Об административных услугах", внесенный Президентом Украины (№9435).

Статья 20 переходных положений этого закона предполагает утверждение перечня административных услуг и платы за их предоставление на законодательном уровне.

Министерство доходов и сборов Украины предоставляет 55 административных услуг налогоплательщикам, среди которых выдача справок, разрешений и свидетельств, регистрация книги учета доходов и расходов, выдача справки об уплате работодателем налогов и сборов, регистрация регистратора расчетных операций, выдача справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджет, выдача торгового патента и так далее.