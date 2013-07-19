В Киеве с 20 по 22 июля движение транспорта на Владимирском спуске будет ограничено

В связи с проведением работ по укладке водопроводных сетей в составе объекта: «Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади в городе Киеве» будет частично ограничено движение автотранспорта по Владимирскому спуску с 9 часов утра 20 июля до 12 часов 22 июля.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева.

«Движение автотранспорта будет организовано по встречной полосе с оставлением для проезда по одной полосе в каждом направлении», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.