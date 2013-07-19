Польский холдинг PKP продал недвижимость на рекордную сумму - 100 млн долл.

Варшава. Польский государственный железнодорожный холдинг PKP продал в прошлом году принадлежащую ему недвижимость на рекордную за последние годы сумму 100 млн долл. (1USD=3,2PLN).

Об УНИАН сообщили в пресс-службе компании, отметив, что более половины из этой суммы РКР выручила за один земельный участок в Варшаве.

В текущем году компания намерена выручить от продажи недвижимости почти вдвое меньшую сумму - около 54 млн долл.

В компании также сообщили, что с начала текущего года ей удалось передать местным органам самоуправления 31 железнодорожный вокзал, которые не используются РКР, удалось сэкономить 4 млн долл. на ликвидации ненужного имущества, сдать в аренду 3,8 тыс кв. м коммерческих площадей на вокзалах, а также модернизировать почти 20 объектов разного рода.

"Это результаты изменений в управлении недвижимостью в компании РКР", - отметили в пресс-службе.

Отвечая на запрос УНИАН, в компании сообщили, что с момента создания РКР SA в 2001 году было продано недвижимости на 375 млн долл., а в ближайшие три года, включая текущий, планируется выручить по этой статье еще около 180 млн долл.

Польская Dziennik Gazeta Prawna сообщает, что в следующем году госхолдинг намерен продать недвижимость на 55 млн долл, а в 2015 году - на 69 млн долл.

"Статистику может изменить только продажа участка в 10 га недалеко от площади Завиши в Варшаве (центральная часть города), которую оценивают в более чем 155 млн долл., но на ней стоит Музей железнодорожников, принадлежащий органам местного самоуправления столичной Мазовецкой области", - пишет издание.

Газета напомнила, что стороны уже несколько лет в суде борются за эту ценную недвижимость, заметив, что, по неофициальной информации, РКР и местные власти достигли компромисса в этом вопросе.

Издание также написало, что в прошлом году компания РКР больше всего получила за продажу участка в 2 га, находящегося в самом центре Варшавы возле Центрального железнодорожного вокзала, который ей удалось продать осенью.

Как сообщал УНИАН, PKP в рамках своей реструктуризации, среди прочих мер, продает принадлежащую ему недвижимость и передает неиспользуемые железнодорожные вокзалы органам местного самоуправления и продает их частным инвесторам.

В собственности PKP S.A. находится более 100 тыс. земельных участков общей площадью 106 тыс. га, более 40 тыс. помещений площадью более 6 млн кв. м, а также 2,5 тыс. железнодорожных вокзалов, из которых PKP использует только около 600.