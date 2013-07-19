«Укрзализныця» увеличила продажи билетов через Интернет в 3,6 раза

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-июне реализовала 1,96 млн железнодорожных билетов, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.

«Через сеть Интернет в январе-июне 2013 года пассажиры оформили 7,9% железнодорожных билетов от общих продаж, тогда как за весь предыдущий год - 3,4%», - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в период с 1 по 16 июля текущего года уже реализовано 344,5 тыс. билетов, объем продажи билетов с начала года по состоянию на 16 июля составили 2,3 млн электронных проездных документов.

В то же время, с 2008 года "Укрзализныця" реализовала через интернет 5,4 млн билетов.

Согласно информации «Укрзализныци», также растет количество оформления электронных проездных документов на поезда категории Интерсити+ и поезда № 37/38 Киев - Донецк – в январе-июне через Интернет реализовано 55,9 тыс. электронных проездных документов .

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до конца 2013 года внедрить электронные проездные документы на всех поездах дальнего следования во внутреннем сообщении.

В I квартале текущего года через Интернет реализовано 5,6% билетов от общего объема.

В 2012 году "Укрзализныця" утроила объем продажи железнодорожных билетов через сеть Интернет, увеличив его до 2,1 миллиона.

«Укрзализныця» также рассчитывает сэкономить порядка 40-50 млн грн на бланках строгой отчетности, которыми являются бланки проездных документов, за счет повсеместного внедрения электронных билетов.