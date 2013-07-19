Для ежегодного капремонта 15 тыс. км дорог необходимо 40 млрд грн - эксперт

В Украине необходимо ежегодного капитально ремонтировать 15 тыс. км дорог, для чего требуется ежегодное финансирование в размере не менее 40 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) со ссылкой на директора Государственного дорожного научно-исследовательского института Василия Нагайчука.

«В прошлом году дорожные службы капитально отремонтировали 1,6 тыс. километров украинских дорог. Из всей сети в 170 тыс. километров - это всего 1%. С такими темпами мы будем приводить в порядок украинские дороги 100 лет. Необходимо ежегодно капитально ремонтировать 15 тысяч километров. Чтобы покрыть такие объемы необходимо ежегодное финансирование не менее 40 млрд грн. В этом году дорожники получат чуть больше 16 млрд грн. Однако, согласно Концепции целевой программы развития дорожного хозяйства до 2018 года, начиная уже со следующего года финансирование будет возрастать. До 2018-го мы выйдем на уровень 40-46 млрд грн. в год», - отметил Нагайчук.

По его словам, основными источниками увеличения финансирования будут: введение платы за проезд по дорогам общего пользования большегрузного транспорта, инвестиции концессионеров, кредитные средства, штрафные санкции за превышение норм нагрузки, а также постепенное повышение акцизного сбора, который в Украине самый низкий среди всех стран Европы.

«Только с адекватным уровнем финансирования дорожное хозяйство Украины может быть приведено в надлежащее состояние. При нынешнем финансировании нам доступен только ямочный ремонт, а также незначительные объемы капитального и текущего среднего ремонта. О строительстве новых дорог речь пока не идет", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что стоимость капитального ремонта дороги 1-й категории составляет 19 млн грн за 1 километр, а строительство новой такой дороги обойдется в 40 млн грн.

Вместе с тем, за границей эти цифры существенно выше. Так, в Польше строительство 1 километра новой магистрали стоит 80 млн грн, в Германии, Франции – больше 100 млн грн.

"Нам необходимо срочно спасать существующую дорожную сеть. А это в основном ямочный и текущий мелкий ремонты. Сколько бы дорожные службы ни пломбировали ямы - они появляются снова, поскольку значительная часть дорожного покрытия поражена трещинами. Во время дождя вода попадает в трещины, и при наезде колеса автомобиля происходит так называемый гидроудар, который приводит к образованию новых ям", - сказал Нагайчук, подчеркнув, что остановить этот процесс можно только капитальным или хотя бы текущим средним ремонтом с выравниванием и полной заменой верхнего слоя покрытия.

В то же время, ямочный ремонт применяется во всем мире, однако только в том случае, если разрушению подверглось не более 5-10% поверхности дороги.

«Ямочность очень быстро распространяется на поверхности дорог, которые отработали свой нормативный срок. В этом году в Украине ямочные разрушения накрыли уже 61 тысячу километров дорожной сети. И эта цифра продолжает расти. Если же взять дороги, которые были капитально отремонтированы в предыдущие годы, например, Киев-Борисполь, Киев-Житомир, Киев-Ковель-Ягодин и другие, то они сегодня отлично служат, пережив без разрушений суровую зиму 2012-2013 гг. Но в целом это всего несколько процентов от всей сети. Большая же часть дорог быстро разрушается, давно отработав свой ресурс», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» по состоянию на 11 июля 2013 года ликвидировал ямочность на 5,4 млн кв. м покрытия дорог общего пользования, что составляет 93% от запланированного.

Кабинет министров Украины утвердил условия для выпуска Государственным агентством автомобильных дорог Украины облигаций на сумму 5 млрд грн.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.