МАУ с 24 июля откроет продажи на сезонные рейсы Донецк-Барселона

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 24 июля откроет продажи на прямые сезонные рейсы по маршруту Донецк-Барселона-Донецк, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам до 28 сентября 2013 года.

Рейс №PS1553 Донецк-Барселона - вылет из Донецка в 12:50, прибытие в Барселону в 16:20. Рейс №PS1554 Барселона-Донецк - вылет из Барселоны в 17:15, прибытие в Донецк в 22:50 и 23:00.

Новые прямые рейсы будут выполняться на современных самолетах с двуклассной компоновкой салона.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Компания планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов, который сейчас составляет 33 воздушных судна.

МАУ намерена увеличить пассажиропоток в 2013 году на 60% - до 4,4 миллиона пассажиров.