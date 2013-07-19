Кабмин одобрил соглашение о торговом судоходстве между Украиной и Италией

Кабинет министров Украины на заседании 17 июля одобрил соглашение с правительством Итальянской Республики о торговом судоходстве, которое будет подано в Верховную Раду на ратификацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Соглашение будет способствовать активизации двусторонних межгосударственных и деловых связей между Украиной и Итальянской Республикой, в частности, улучшит развитие сотрудничества в сфере торгового судоходства», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Украины Владимира Козака.

По его мнению, реализация положений соглашения будет способствовать дальнейшему активному развитию отношений в области транспорта между Украиной и Италией, а также улучшению условий морских перевозок и укреплению партнерских торгово-экономических связей между двумя государствами в целом.

Так, в соответствии с текстом соглашения, для национальных судов в портах обеих стран будут созданы равные условия доступа, свободный вход и выход в/из портов.

Также будут созданы равные условия для уплаты пошлин и тарифов, а также оплаты услуг порта, портовых сборов и налогов, использования портового оборудования для загрузки и разгрузки, посадки и высадки пассажиров, членов экипажа и т.д.

«Также в соответствии с соглашением и Украина, и Италия, согласно законодательству, должны принимать меры по предотвращению задержек судов и упрощению административных, таможенных и других процедур в портах», - сказано в пресс-релизе.

Со стороны Украины выполнение соглашения будет обеспечивать Министерство инфраструктуры Украины.

Как сообщал УНИАН, соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о торговом судоходстве было подписано 21 февраля 2012 года в Риме.