Вопрос увеличения стоимости проезда в Киеве может возникнуть в любой момент - Попов

Введение единого электронного билета в Киеве не требует бюджетных финансирований, однако стоимость проезда может быть увеличена в любой момент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время брифинга сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

"Введение единого электронного билета не требует бюджетных финансирований. Мы провели инвестиционный конкурс, и компания, которая будет обслуживать систему электронного билета, готова инвестировать свой финансовый ресурс для реализации этого проекта. Поэтому городу это обойдется бесплатно", - отметил Попов.

Что касается увеличения стоимости проезда, то, по его словам, этот вопрос еще не решен. "Такая необходимость давно существует, но пока мы этот процесс удержим. Если у нас ситуация будет заходить в тупик и не будет работать городской совет, прибыли у этих предприятий нет, потому этот вопрос может стать в любой момент", - заметил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, в Киеве планируется внедрить электронную систему оплаты проезда в коммунальном транспорте, при которой жители города - владельцы электронного билета будут платить за проезд гораздо меньше, чем пассажиры, которые будут пользоваться разовым билетом.