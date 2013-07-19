Украинские морпорты за полгода получили 403 млн грн чистой прибыли

Государственные морские порты Украины в январе-июне 2013 года получили 403,07 млн грн чистой прибыли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, доход государственных морских портов Украины за этот период составил 2,832 млрд грн.

При этом сравнительные данные предоставлены не были.

Как сообщал УНИАН, государственные морские и речные порты Украины в январе-марте 2013 года получили суммарную чистую прибыль в размере 419,8 млн грн.

При этом доход морских торговых портов составил 1,5 млрд грн.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены соответственно Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Имеет Украина и свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае – их всего три – Ренийский, Измаильский и морской порт Усть-Дунайск. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.