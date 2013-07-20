В Мексике рекордные осадки привели к закрытию международного аэропорта

Выпадение годовой нормы осадков за три дня в мексиканском штате Чиуауа привело к закрытию международного аэропорта.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным местных властей, воды вышедших из берегов рек Какауателес и Ногалес добрались до терминала.

Не менее пяти авиакомпаний понесли убытки при отмене рейсов. Все пассажиры эвакуированы из залов ожидания в безопасное место.

На данный момент мексиканские метеорологи не могут предсказать, когда аэропорт сможет возобновить работу.