В Мексике рекордные осадки привели к закрытию международного аэропорта
13:37, 20 июля 2013Транспорт/Связь
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Выпадение годовой нормы осадков за три дня в мексиканском штате Чиуауа привело к закрытию международного аэропорта.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным местных властей, воды вышедших из берегов рек Какауателес и Ногалес добрались до терминала.
Не менее пяти авиакомпаний понесли убытки при отмене рейсов. Все пассажиры эвакуированы из залов ожидания в безопасное место.
На данный момент мексиканские метеорологи не могут предсказать, когда аэропорт сможет возобновить работу.
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