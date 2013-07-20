Детские поезда «Укрзализныци» с начала лета осуществили почти 60 рейсов
14:17, 20 июля 2013Транспорт/Связь
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Для перевозки организованных групп детей к местам отдыха и обратно с начала июня детские поезда Укрзализныци уже осуществили 59 рейсов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Укрзализныци, к обслуживанию детских поездов привлекаются опытные работники, имеющие необходимые профессиональные навыки и могущие, в случае необходимости, оказать помощь детям в пути следования.
Работа по перевозке групп детей по заявкам продолжается. Так, в июле детскими поездами формирования Приднепровской железной дороги запланировано осуществить 31 рейс. В них будет перевезено на отдых и обратно 10 тыс. 623 детей.
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