В Италии суд огласил первые приговоры виновникам крушения лайнера Costa Concordia

На судебном процессе в итальянском городе Гроссето (область Тоскана) оглашены первые приговоры виновникам крушения круизного лайнера Costa Concordia, налетевшего на рифы у острова Джильо (тосканское побережье Тирренского моря).

Как сообщает ИТАР-ТАСС, судья Пьетро Молино огласил первый приговор по этому скандальному делу (на скамье подсудимых - пять человек, капитан судна Скеттино проходит отдельно).

Помощники капитана, руководитель службы безопасности и рулевой приговорены к разным срокам тюремного заключения. Ответственный за безопасность на борту Феррарини получил 2 года и 10 месяцев.

Процесс над капитаном Скеттини возобновится в театре "Модерно" города Гроссето в сентябре, сообщило Министерство юстиции Италии.

Лайнер Costa Concordia совершал круиз по Средиземноморью, когда 13 января 2011 года подошел слишком близко к острову Джильо, напоролся на риф и затонул. На борту корабля находились 4200 пассажиров и членов экипажа. 32 человека погибли. Компания "Коста крочере" предложила пострадавшим по 11 тыс. евро компенсации, однако около 150 пассажиров намерены добиваться выплаты большей суммы.