Испытания новейшего российского лайнера Sukhoi Superjet 100 завершились аварией

Москва. Новейший российский лайнер Sukhoi Superjet 100 совершил посадку с убранными шасси в аэропорту Кефлавик (Рейкьявик, Исландия), погибших нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

«21 июля 2013 года, в 05.25 по местному времени в аэропорту г. Кефлавик (Рейкьявик, Исландия) произошел авиационный инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100, бортовой номер 97005. На завершающей стадии сертификационных испытаний по расширению условий эксплуатации – автоматическая посадка (программа сертификации по категории ИКАО CAT III А) при боковом ветре при выполнении посадки с имитацией отказа одного двигателя, произошло касание взлетно-посадочной полосы самолетом с убранными шасси», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время инцидента на борту находилось пять человек: три члена экипажа и два эксперта сертификационных центров. При посадке никто из находившихся на борту не пострадал. Во время эвакуации с борта самолета один из экспертов получил травму ноги.

В компании заверяют, что в момент инцидента все системы самолета работали штатно. По предварительной оценке специалистов ЗАО «ГСС», самолет будет восстановлен и продолжит полеты по программе испытаний.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Прямые конкуренты Superjet 100 — самолеты Embraer серии E-Jet, Bombardier CRJ серии, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

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