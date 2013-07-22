«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Киев-Симферополь

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд №294 Киев – Симферополь – Киев на даты пиковых перевозок, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, со станции «Киев-Пассажирский» поезд будет отправляться 23, 25, 27, 29 и 31 июля в 13:57, время прибытия на станцию «Симферополь-Пассажирский» - 7:50. Из Симферополя поезд будет отправляться 24, 26, 28, 30 июля и 1 августа в 12:30, время прибытия в Киев – 5:30.

Предварительная продажа билетов на дополнительный поезд уже началась.

В «Укрзализныце» напомнили, что информация о доступности свободных мест в поездах, стоимости проезда, времени отправления со станции и маршруте курсирования доступна в любое время в системе онлайн-бронирования билетов.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначала на 21 июля дополнительные рейсы поезда №231/232 Киев-Симферополь (752 места), а также включила в состав поезда №129/130 Гродно-Симферополь на 18 и 20 июля 5 дополнительных вагонов на 180 мест на даты пикового спроса.

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Вместе с тем, «Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.