Одесская железная дорога за полгода отремонтировала 286 км путей

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-июне 2013 отремонтировала разными видами ремонта 286 км путей, сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД.

В частности, капитальным ремонтом отремонтировано 50 км путей, более 200 км модернизировано и отремонтировано средним ремонтом.

Кроме того, были заменены 25 комплектов стрелочных переводов и еще 84 комплекта отремонтировано средним ремонтом.

Согласно сообщению, масштабный объем работ выполнен на маршруте Мироновка - Пятихатки, где было модернизировано 21,4 км пути и отремонтировано средним ремонтом почти 27 км.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-июне 2013 года провела ремонт 975 км железнодорожных путей.

В частности, было модернизовано 161,2 км путей. При этом капитальный ремонт был осуществлен на 223,5 км путей, средний – на 392 км, комплексно-оздоровительный – на 198,4 км.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.