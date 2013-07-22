Аэропорт «Донецк» увеличил пассажиропоток

Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в январе-июне 2013 увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 472,5 тыс. человек, сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, за 6 месяцев текущего года аэропорт обслужил 8,5 тыс. рейсов, из них 60% - международные.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в мае 2013 года увеличил пассажиропоток по сравнению с маем 2012 года на 18% - до 95,245 тыс. человек.

Международный аэропорт «Донецк» имени Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.