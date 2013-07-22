Рынок интернет-рекламы в Украине вырастет на 35% - эксперты

В 2013 году общий объем рынка интернет-рекламы в Украине вырастет в сравнении с 2012 годом на 35% и составит 920 млн грн, говорится в экспертной оценке Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК) объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2013 году.

Данная оценка основана на экспертном опросе ведущих медиа-агентств, холдингов, профильных медийных и нон-медиа индустриальных ассоциаций и объединений, сейлс-хаусов, других представителей коммуникационной индустрии, и представляет уточненный прогноз объемов рекламно-коммуникационного рынка 2013 года, учитывая итоги первого полугодия.

Согласно оценкам ВРК, в 2013 году 400 млн грн будет приходиться на баннерную рекламу, в т.ч. и на видео-рекламу (рост на 17,6%), на контекстную рекламу (агентский контекст) – 210 млн грн (рост на 31,25%), на Digital услуги – 210 млн грн (рост на 16,7%). Объем доходов от видео-рекламы прогнозируется на уровне 100 млн грн.

В прогнозе отмечается, что в объем рекламного контекста ВРК «не включает “прямой”, не агентский, контекст, и e-commerce, которые в сумме являют собой довольно приличные деньги – 650 млн грн в 2012 и ожидаемые 793 млн грн в 2013 году».

Общий объем рынка медиа-рекламы в Украине (ТВ, СМИ, наружная реклама, интернет-реклама) прогнозируется ВРК в 2013 году на уровне более 10,5 млрд грн (рост на 10,9% по сравнению с 2012 годом), из них более 4,4 млрд грн придется на ТВ (рост на 14,8%), почти 2,6 млрд грн – на СМИ (падение на 3,3%), на рекламу вне дома (наружную, транспортную и др.) – более 1,7 млрд грн (рост на 11%), радиореклама – 340 млн грн (рост – на 9%) и др.

По итогам 2012 года объем медиа-рекламы в Украине составил почти 9,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Всеукраинская общественная организация создана в 1997 году с целью развития рекламного рынка Украины. Организация объединяет более 130 индивидуальных и коллективных членов. Основными задачами ВРК являются: формирование гармоничного законодательства, повышение профессионального уровня отечественной рекламы, сбор и анализ информации, связанной с рекламным рынком, прогнозирование развития отрасли и др.

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