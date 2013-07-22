“Укрзализныця” в первом полугодии сэкономила энергоресурсы на 39 млн грн

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) благодаря внедрению энергосберегающих технологий в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сэкономила 9,1 тыс. тонн энергоресурсов в условном исчислении на общую сумму 39,3 млн грн, сообщили УНИАН в ведомстве.

В частности, было сэкономлено 16,5 млн кВт/ч электроэнергии, 1,4 тыс. тонн дизельного топлива, 690 тыс. куб. м природного газа, 708 тонн угля и 1,1 тыс. Гкал тепловой энергии.

В первом полугодии на железнодорожном транспорте от снижения удельных расходов топлива и электроэнергии на тягу поездов уменьшено потребление топлива на 5,9 тыс. тонн и электроэнергии на 37 млн кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины реализуют комплексную государственную программу по энергосбережению.

В структуре эксплуатационных расходов железнодорожного транспорта энергоресурсы составляют до 21%. В структуре расходов основных видов энергоресурсов преобладают электроэнергия и дизельное топливо, более 80% расходов энергоресурсов отрасли приходится на тягу поездов.

Программой по энергосбережению в 2013 году в железнодорожной отрасли планируется сэкономить 16,3 тыс. тонн топлива в условном выражении, из них - 30,1 млн кВт/ч электроэнергии, 2,4 тыс. тонн дизельного топлива и 3,1 тыс. тонн котельно-печного топлива в условном выражении.