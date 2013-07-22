Южная железная дорога модернизировала 17,4 км путей

Южная железная дорога в январе-июне 2013 года модернизировала 17,4 км железнодорожных путей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно плану летних путевых работ, капитальный ремонт должен быть проведен на 60 км, средний - на 80 км, комплексно-оздоровительный - на 40 км. В течение 6 месяцев текущего года выполнение плана составило 59,5%

На Сумской дистанции пути капитальный ремонт проведен на 1,8 км, средним ремонтом оздоровлено 4,9 км, комплексно-оздоровительным - 2,7 км путей. Также установлено 3 стрелочных перевода на старогодных материалах на ст. Басы, выполнен средний ремонт на трех стрелочных переводах на ст. Басы и ст. им. В.Несвита.

Для повышения скорости с 70 до 100 км/ч в июне были получены и уложены новые 600-метровые плети безстыкового пути. Для продления срока службы рельсовых плетей, рельсы переложены рабочим кантом длиной 0,8 км.

Выполненные работы способствовали улучшению баловой оценки колеи, которая за первое полугодие составила 24 балла. На дистанции уменьшено количество километров, которые получили неудовлетворительную оценку, уменьшено количество неисправностей путей IV и V степеней.

Ремонт и модернизация путей осуществляются согласно программе развития транспортных коридоров и ускоренного движения в Украине. Оздоровление железнодорожного пути позволит повысить скорость движения на отремонтированных участках, а также безопасность движения, плавность хода и интенсивность пропуска поездов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из самых старых железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.