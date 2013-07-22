Южная железная дорога модернизировала шесть тепловозов

На Южной железной дороге проведена модернизация 6-ти тепловозов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

В рамках выполнения «Программы по энергосбережению ЮЖД на 2013 год» службой локомотивного хозяйства магистрали введены в эксплуатацию 6 тепловозов ЧМЭ-3, модернизированных системой подогрева охлаждающей жидкости дизеля (за счет этого уменьшены расходы топлива на прогрев тепловозов).

В рамках программы также запланировано внедрение систем контроля наличия и учета расхода дизельного топлива типа «БИС-Р» на тепловозах ЧМЭ-3т.

Кроме того, в течение 3-4 кварталов 2013 г. предусмотрена экономия электроэнергии за счет модернизации электровозов ВЛ-80 системой ступенчатого регулирования охлаждения тяговых двигателей, а также увеличение уровня рекуперации электроэнергии в контактную сеть за счет модернизации электровозов системами БАРC.

В первом полугодии текущего года проведены исследовательские поездки энергетических обследований на следующих участках: Харьков-Пассажирский - Купянск, Харьков-Пассажирский - Ворожба (в пассажирском движении), Купянск-Сортировочный - Основа, Купянск-Сортировочный - Полтава (в грузовом). По результатам поездок разработаны и скорректированы режимные карты ведения пассажирских и грузовых поездов.

На II полугодие запланированы исследовательские поездки на участках: Лозовая - Красный Лиман, Лозовая - Симферополь, Кременчуг - Ромодан (в пассажирском движении) Купянск - Красный Лиман, Основа - Красный Лиман, Кременчуг - Ромодан (в грузовом).

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из самых старых железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.