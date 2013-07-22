Авиакомпания «Мотор Сич» открывает рейс Херсон-Москва

Авиакомпания «Мотор Сич» с 27 июля начинает регулярные полеты по маршруту Херсон - Москва - Херсон.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.

В частности, указанное авианапраление было введено в системы бронирования в середине июля. При этом, заявленная частота полетов — два раза в неделю по вторникам и субботам. Время в пути составит три часа.

Рейс Херсон - Москва будет выполняться на турбовинтовом самолете Ан-140 в московский аэропорт Внуково. Он станет первым и пока единственным регулярным направлением в аэропорту Херсон, который был открыт 10 апреля этого года после многолетнего простоя.

Рейсы из Николаева, расположенного в 70 км от Херсона, в Москву до мая этого года выполняла авиакомпания «ЮТэйр Украина», однако полеты по этому маршруту были прекращены.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Мотор Сич» создана в 1984 году и является одним из подразделений в составе АО "Мотор Сич". Авиакомпания оснащена пассажирскими и транспортными самолетами, а также вертолетами, экипажи которых имеют все необходимые сертификаты и лицензии, позволяющие обеспечивать доставку людей и грузов. Самолетный парк авиакомпании составляют: Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74ТК-200, Ан-140.

Херсонский аэропорт имел сертификат аэродрома класса В, Аэродром имеет искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м, шириной 42 м, магистральные и вспомогательные рулевые дорожки, комплекс радиотехнических сооружений (радионавигационных), средств обеспечения полетов, что позволяет принимать воздушные суда типа: Boeing-737, Airbus-319/320/321, ТУ-154, ТУ-134, ЯК-42, Ан-24/26/12/148, а также вертолеты всех типов. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 400 пассажиров в час. Взлетно-посадочная полоса рассчитана под прием воздушных судов весом до 60 тонн.