ЮЖД усовершенствовала систему оповещения пассажиров о наличии свободных мест в поездах

Южная железная дорога усовершенствовала систему оповещения пассажиров о наличии свободных мест в транзитных поездах и поездах собственного формирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, с сегодняшнего дня на больших экранах в кассовых залах вокзала «Харьков-Пассажирский» транслируется полная информация о наличии свободных мест во всех поездах.

По данным магистрали, с 1 по 15 июля на самом популярном направлении летнего сезона - крымском - ЮЖД было предложено более 65,5 тыс. мест на поезда собственного формирования. Реализация составила более 93% - продано почти 61 тыс. билетов.

Только в воскресенье, 21 июля, железная дорога выставила на продажу 5005 билетов на поезда формирования ЮЖД в данном направлении и было реализовано 4693 билета или 94%. На транзитные поезда (проходящих через станции Южной железной дороги) было предложено 3029 мест, а продано только 1147 или 37,9%.

На ЮЖД отметили увеличение количества билетов, проданных через систему электронного бронирования, заказа и оформления проездных документов.

С 1 по 15 июля этого года ЮЖД было распечатано почти 23,8 тыс. посадочных документов, оплаченных через Интернет. В том числе было реализовано 1329 электронных проездных документов на скоростные поезда категории «Интерсити+».

Информацию о наличии свободных мест на поезда формирования Южной железной дороги, которые курсируют по всем направлениям, можно найти на официальном сайте дороги (http://www.pz.gov.ua/).

В пресс-службе железной дороге отметили, что с 24 июля 2013 на сайте в режиме он-лайн также будет доступна информация о наличии свободных мест в российских транзитных поездах.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из самых старых железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.