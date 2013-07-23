“Почта России” планирует оказывать финансовые услуги

“Почта России” планирует к сентябрю завершить разработку стратегии развития и направить документ в Минкомсвязь. Как сообщает ИТАР-ТАСС, в стратегии будет, в частности, отражена модель оказания финансовых услуг - именно это направление новое руководство “Почты России” и министерства определило как одно из приоритетных.

По словам представителя почтового оператора, в качестве одного из вариантов рассматривается получение “Почтой России” банковской лицензии, которая позволит предприятию оказывать финансовые услуги, такие как денежные переводы и микрокредитование, без привлечения посредников.

“Это лишь один из вариантов, в стратегии этот пункт пока не отражен”, - подчеркнули в пресс-службе “Почты России”, добавив, что идея создания Почтового банка совместно с одним из банков также рассматривается в качестве одного из вариантов дальнейшего развития. Запуск этого проекта откладывается уже несколько лет, в частности, из-за разногласий по поводу способа вхождение ФГУПа в капитал новой структуры.

“К сентябрю работа над стратегией будет завершена, и документ будет направлен в Минкомсвязь”, - сообщили в пресс- службе “Почты России”, не исключив возможность общественного обсуждения.

В пресс-службе Минкомсвязи, в свою очередь, отметили, что готовы будут прокомментировать возможные модели развития финансовых услуг почты лишь после получения окончательного варианта стратегии.

В апреле 2013 года главой "Почты России" назначен экс-гендиректор российского подразделения шведского сотового оператора Tele2 Дмитрий Страшнов. На этом посту он сменил Александра Киселева, полномочия которого были прекращены также на основании приказа Минкомсвязи России.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров неоднократно подчеркивал, что "перезагрузка" предприятия является одной из ключевых задач Минкомсвязи. Необходимость такой "перезагрузки" вновь подтвердил коллапс в аэропорту Шереметьево, где скопилось более 500 тонн зарубежных посылок.