Лукашенко подписал закон о конфискации автомобиля за вождение в нетрезвом виде

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который существенно ужесточает меры наказания за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

Так, Законом Республики Беларусь №60-3 от 12 июля 2013 года, внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики Беларусь и Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях по вопросам усиления мер ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщал УНИАН, закон, предусматривающий ужесточение мер ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, был принят Палатой представителей Национального собрания Беларуси 19 июня 2013 года. Совет Республики Национального Собрания Беларуси одобрил его 28 июня.

Среди наиболее резонансных нововведений законопроекта значится норма о конфискации автомобилей у нетрезвых водителей. При этом имеется в виду только конфискация в рамках уголовного законодательства, то есть речь идет о повторном случае управления транспортом в течение года. Конфискации в том числе подлежат машины, не принадлежащие самому пьяному водителю. Исключение сделано для случаев угона.

Также вносятся дополнения и в ст.317 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств» УК. Если по действующему кодексу опьянение в этом случае — отягчающее обстоятельство, то в новом варианте в статью вводятся две части, касающиеся именно нетрезвых водителей. Согласно части 4 пьяный водитель, по вине которого причинено тяжкое телесное повреждение или погиб человек, может получить от 6 месяцев до 7 лет лишения свободы. Часть 5 за гибель двух и более человек в ДТП по вине нетрезвого водителя будет предусматривать от 4 до 10 лет лишения свободы. При этом никаких альтернативных вариантов наказаний за такие преступления в кодекс не вводится.

Действие закона после его вступления в силу будет распространяться не только на белорусских, но и на иностранных граждан.

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