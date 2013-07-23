Попов надеется, что станцию метро “Теремки” введут в эксплуатацию согласно плану

Глава столичной городской госадминистрации Александр Попов надеется, что, несмотря на проблемы с финансированием из-за блокирования работы Киевсовета, станцию метрополитена “Теремки” удастся ввести в эксплуатацию согласно плану, то есть ко Дню Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя ситуацию со строительством метро на жилищный массив Теремки.

По его словам, планировалось, что городской совет выделит дополнительные средства на строительство станции метро «Теремки».

“Мы вчера и позавчера направили первые средства. И в ближайшие два дня в целом где-то 83 млн грн будет профинансировано. Но у нас есть сегодня действительно проблема, потому что заблокировано решение городского совета, которым мы могли бы выделить дополнительное финансирование. Все равно работаем, чтобы не сорвать введение в эксплуатацию, потому что мы хотели бы его все-таки ко Дню Независимости... А в связи с этими обстоятельствами проблемы есть”.

Как уточнил председатель КГГА, финансирование строительства станции метро происходит из государственного и городского бюджетов.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Попов заявил, что для введения в эксплуатацию станции метро “Теремки” необходимо около 500 млн грн.