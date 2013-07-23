ГАИ предупреждает об ограничении движения в Киеве 26-28 июля

Госавтоинспекция Украины предупреждает об ограничении движения транспорта в столице 26-28 июля в связи с мероприятиями по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в эти дни в столице пройдут запланированные широкомасштабные мероприятия, в связи с чем предусмотрено возможное ограничение в движении для транспортных средств в центральной части города.

ГАИ обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также советует водителям быть предельно внимательными, неуклонно выполнять сигналы регулировщиков, скорректировать маршруты движения, парковать автомобили без нарушения правил.