Строительство станции метро «Теремки» завершено на 70%

Все строительные работы по новой станции метро «Теремки» в Киеве завершены на 70%, а сама станция будет открыта до конца 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на выездном совещании в Киеве журналистам сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Все работы по станции метро «Теремки» завершены на 70%, все вопросы по демонтированию решены», - сказал Вилкул. При этом он напомнил, что правительство 3 июля 2013 года дополнительно выделило 50 млн грн: «Так что финансирование идет стабильно», - сказал Вилкул.

По словам вице-премьера, на сегодняшний день профинансировано 200 млн грн, при этом общая сумма финансирования составляет 700 млн грн.

«В течение ближайших месяцев, до конца 2013 года, Киев получит качественную новую станцию метро «Теремки», - отметил Вилкул.

При этом вице-премьер сообщил, что с целью выполнения государственной программы «Безбарьерное пространство» для людей с особыми потребностями, будут установлены 4 специальных лифта и звуковые информаторы направлений движения. Также на платформе станции появятся рельефные ограничители, а на первую и последние ступени спуска в метро нанесут контрастную краску.

"В ходе строительства станции «Теремки» использовались новые технологии - современные проходческие комплексы для сооружения тоннелей, которые позволили провести работы под землей без перекладывания магистральных инженерных сетей и коммуникаций на поверхности и сохранить зеленые насаждения. Также работы проходили без перекрытия проезжей части проспекта Академика Глушкова», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, финансирование строительства станции метро осуществляется из государственного и городского бюджетов. Глава столичной городской госадминистрации Александр Попов ранее высказывал надежду, что, несмотря на проблемы с финансированием из-за блокирования работы Киевсовета, станцию метрополитена «Теремки» удастся ввести ко Дню Независимости Украины. 3 июля Попов заявил, что для введения в эксплуатацию станции метро «Теремки» необходимо около 500 млн грн.