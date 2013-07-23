В Украине снизились доходы предприятий отрасли связи

Доходы предприятий отрасли связи Украины от предоставленных услуг в январе-июне 2013 года снизились на 0,5% по сравнению с январем-июнем 2012 года и составили 25,69 млрд грн (с НДС). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили более 16,74 млрд грн, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Отрицательная динамика отрасли за первое полугодие 2013 года наблюдается впервые с 2009 года - так, в первом полугодии 2009 года доходы в отрасли упали на 2,7% (до 22,1 млрд грн).

Лидером по доходам в отрасли в январе-июне 2013 года является сегмент сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи за отчетный период составили почти 15,26 млрд грн (падение на 1,8%), из них более 11,99 млрд грн получены за услуги сотовой мобильной связи, предоставленные населению (рост на 4,6%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил более 2,99 млрд грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи составил более 2,79 млрд грн (из них населению – более 1,5 млрд грн), что на 5,1% больше (для населения - меньше на 7,2%), чем за аналогичный период 2012 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи составил 200,1 млн грн (из них населению – 176,5 млн грн), что на 5,2% больше (для населения – на 3,9%), чем за январь-июнь 2012 года.

На третьей позиции в отраслевом рейтинге находится компьютерная связь. Объем доходов от этих услуг по результатам января-июня 2013 года вырос на 6,9% и составил более 2,76 млрд грн, из них более 1,58 млрд грн грн составили доходы от услуг населению (рост на 10,9%). При этом доходы предприятий, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в интернет, составили за отчетный период более 2,39 млрд грн (рост на 4,3%), из них 1,58 млрд грн – населению (рост – 10,6%).

Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-июне 2013 года вырос по сравнению с январем-июнем 2012 года на 5,3% и составил более 1,64 млрд грн, из них населению было предоставлено услуг на сумму 287,9 млн грн (рост на 2,2%).

Объем доходов от услуг междугородней и международной телефонной связи за отчетный период составил почти 1,16 млрд грн (из них 309,1 млн грн – от предоставления услуг населению), что на 21,9% (населению – на 22,8%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-июне 2013 года составил почти 1,15 млрд грн, что на 4,4% превысило показатель за аналогичный период 2012 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 789,2 млн грн (из них населению – 770,4 млн грн), что на 4,7% (для населения – на 4,4%) больше, чем за январь-июнь 2012 года.

Как сообщал УНИАН, доходы предприятий отрасли связи Украины от предоставленных услуг в 2012 году выросли на 1,1% по сравнению с 2011 годом и составили 52,27 млрд грн (с НДС).