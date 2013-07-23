Кабмин определился с проектом строительства моста через Южный Буг в Николаеве

Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование проекта строительства мостового перехода через реку Южный Буг в Николаеве с длиной участка 13 км, в том числе непосредственно моста – 2 км, и общей стоимостью работ 3,5 млрд грн.

Об этом говорится в распоряжении правительства №511, опубликованном на веб-портале КМУ.

Как отмечается, ТЭО было разработано предприятием «Киевсоюзпутьпроект», рекомендовано и одобрено предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ и подано Государственным агентством автомобильных дорог.

Проект предусматривает строительство 9 транспортных развязок, в том числе двух развязок в двух уровнях. Срок строительства – 60 месяцев.

Справка УНИАН. Строительство нового моста позволит разгрузить центр города от транспортного потока и улучшит экологическую ситуацию, поскольку будет располагаться за его пределами - на международной автомобильной дороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог). Новый мост обеспечит сообщение между крупными промышленными центрами и морскими портами Украины.

Проект планируется реализовать за счет программы Официальной помощи развитию правительства Японии (процент по кредиту составляет 1,4%, срок - до 25 лет, льготный период - 7 лет). Выбор подрядчика будет осуществляться на открытом международном конкурсе.