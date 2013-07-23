Попов: проезд в метро должен стоить 3,5 грн

Экономически обоснованный тариф для проезда в метро составляет 3,5 грн, однако в ближайшее время стоимость проезда не повысится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на выездном рабочем совещании сообщил журналистам председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

"На сегодняшний день экономически обоснованным тарифом для проезда в метро является 3,5 грн", - сказал Попов.

По его словам, такой тариф экономически обоснован уже больше года.

"Растет зарплата, энергоносители растут в цене, железнодорожный состав изнашивается. Однако, учитывая непростую социальную ситуацию, мы сдерживаем рост цен на все виды общественного транспорта всеми способами", - заверил Попов, отметив, что разницу в тарифах стараются сбалансировать иными расходами на метрополитен.

В частности, Попов отметил программу обновления тягового состава, благодаря которой на протяжении года метро получает 120-130 вагонов.

"Балансируем на грани возможностей для обеспечения эксплуатации", - сказал председатель КГГА.

Вместе с тем, по его словам, стоимость проезда в метро в ближайшее время повышаться не будет.

"Когда-то этот вопрос все-таки нужно будет решить, но сейчас такой вопрос не стоит", - сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, по расчетам КП “Киевский метрополитен”, проезд в "подземке" в 2013 году должен стоить 3,03 грн.

По словам Попова, слухи относительно повышения тарифов основываются на том, что действующие тарифы ниже экономически обоснованного уровня.

В Киеве планируется внедрить электронную систему оплаты проезда в коммунальном транспорте, когда жители города - владельцы электронного билета будут платить за проезд гораздо меньше, чем пассажиры, которые будут пользоваться разовым билетом.