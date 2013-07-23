Электронный билет на скоростные поезда отныне не требует бумажного подтверждения

Электронный билет, купленный на поезда «Интерсити+», а также поезд №38 сообщением Киев-Донецк, со вторника, 23 июля, не требует обязательного бумажного подтверждения в виде отчетного фискального документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Павел Чекалов.

«На поезда категории Интерсити+ и поезд №38 сообщением Киев-Донецк мы ввели электронный проездной документ без необходимости выписывать отчетный фискальный документ», - сказал Чекалов.

По его словам, для регулирования нормативно-правовой базы статуса электронных проездных документов подписан общий указ Министерства инфраструктуры Украины и Министерства доходов и сборов Украины «Об утверждении порядка оформления расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте», который вступил в силу с 9 июля 2013 года.

В течение ближайшей недели продажа билетов на скоростные поезда будет осуществляться только через Интернет, а с августа билеты можно будет купить и в кассе.

При этом Чекалов сообщил, что до начала сентября электронные билеты будут продаваться не только на скоростные поезда, но еще на пять поездов - по одному от каждой железной дороги: №12 «Киев-Симферополь», №91 «Киев-Львов», №80 «Киев-Днепропетровск», №105 «Киев-Одесса», №64 «Киев-Харьков».

«До середины сентября мы обеспечим эти поезда мобильными считывающими устройствами. Сейчас такие устройства стоят только в поездах Интетрсити+», - сказал Чекалов.

Как сообщал УНИАН, продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) на скоростные поезда «Интерсити+» внедряется с 5 февраля.

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в феврале-июне текущего года реализовала более 50 тыс. электронных проездных документов на поезда категории «Интерсити» и «Интерсити+».