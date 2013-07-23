Электронные и именные билеты в электричках вводить не будут

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» не будет вводить электронные и именные билеты в поездах пригородного сообщения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Павел Чекалов.

«В пригородном сообщении пока нет планов на ввод именных билетов. Следовательно, и электронных билетов там пока не будет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Укзализныця» ввела именные железнодорожные билеты с 6 апреля 2013 года. Продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) на скоростные поезда «Интерсити+» внедряется с 5 февраля.