Грузовой парк железных дорог готов к перевозке зерновых

Парк грузовых вагонов украинских железных дорог имеет все необходимое и полностью готов к перевозке зерновых урожая 2013 года, даже при условии, что объем перевозок вдвое превысит прошлогодний показатель. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В министерстве обратили внимание, что в текущем году на железных дорогах ежесуточно простаивают 8611 незадействованных зерновозов, а значит, возможности для обеспечения перевозок урожая зерновых есть.

«Информация о недостатке автомобильных зерновозов для экспорта зерна, якобы по причине усиления габаритно-весового контроля грузовиков, не отвечает действительности. Ограничения движения перегруженных автомобилей законодательно закреплены в течение многих лет, что полностью отвечает существующим европейским практикам и нормам законодательства стран ЕС и стран-партнеров Украины», - отметили в Мининфраструктуры и добавили, что сейчас Укртрансинспекция совместно с «Укравтодором» и Госавтоинспекцией получили возможность активизировать проверки, делая их эффективными и результативными, сокращая, таким образом, убытки от разрушения дорог большегрузным транспортом. По информации Мининфраструктуры, ежегодно объем таких убытков достигает 2 млрд грн.

В министерстве заверили, что государственный контроль на транспорте будет проводиться и далее, однако советуют в случае проволочек с перевозкой зерна обращаться на горячую телефонную линию Укртрансинспекции.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко заявлял, что ужесточение правил перевозки грузов крупногабаритным транспортом, одобренное правительством Украины, может стать причиной срыва экспорта зерна из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 - июнь 2014). При этом Клименко спрогнозировал, что в текущем сезоне в Украине традиционно возникнут проблемы с транспортировкой зерна железнодорожным транспортом.

Вместе с тем, министр инфраструктуры Владимир Козак подчеркивал, что транспортники Украины готовы обеспечить перевозку всего объема урожая в 2013 году.