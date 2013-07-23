Представитель Warner Music хочет взыскать с "ВКонтакте" 750 тыс. руб.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании ООО "Никитин Медиа Диджитал Контент" (Никитин ЭмДиСи, Москва) о взыскании с ООО "ВКонтакте", владельца одноименной социальной сети, 750 тысяч рублей (1 руб = 0,247 грн), следует из материалов на сайте Высшего арбитражного суда РФ, передает РИА "Новости".

Фирма грамзаписи "Никитин" была основана в 2000 году Алексеем Никитиным. С 2008 года компания является эксклюзивным лицензиатом Warner Music International на территории России и стран СНГ. Также компания представляет интересы таких российских исполнителей, как Григорий Лепс, Андрей Макаревич, "Хор Турецкого", Светлана Сурганова, "Чайф" , "Крематорий" и других.

"ВКонтакте" является крупнейшей российской социальной сетью, ежедневная аудитория которой превышает 40 миллионов человек. Согласно данным "ВКонтакте", в соцсети зарегистрированы более 190 миллионов пользователей.

Дата слушаний по иску в настоящее время не назначена. Получить комментарии участников судебного разбирательства РИА Новости пока не удалось.