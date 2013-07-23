Электронный билет без бумажного подтверждения введут на все поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует ввести электронный билет без обязательного бумажного подтверждения в виде фискального документа на все поезда внутреннего сообщения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Павел Чекалов.

«К концу года мы планируем перевести все поезда внутреннего сообщения на электронный проездной документ. Для обеспечения опытной эксплуатации нам нужно порядка 250 считывающих мобильных устройств (для электронных билетов - УНИАН)», - сказал Чекалов.

При этом он сообщил, что в будущем такие считывающие устройства для электронных билетов будут стоять в каждом вагоне, которых в парке «Укрзализныци», по словам Чекалова, «около 4 тыс.». «Цена одного устройства варьируется от 8 до 15 тыс. грн за штуку, срок эксплуатации - 10 лет», - сообщил Чекалов. Отвечая на вопрос, за счет чего станет возможным оборудование вагонов, он сказал: «Отказ от бланков финансовой отчетности сэкономит «Укрзализныце» около 18 млн грн в год».

Вместе с тем, по словам Чекалова, касс для продажи традиционных бумажных билетов меньше не станет.

«Люди привыкли к бумажным документам, приобретенным в кассах. Поэтому количество кассиров вряд ли сократится», - отметил замгенерального директора «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, электронный билет, купленный на поезда «Интерсити+», а также поезд №38 сообщением Киев-Донецк, с 23 июля не требует обязательного бумажного подтверждения в виде отчетного фискального документа.

Продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) на скоростные поезда «Интерсити+» внедряется с 5 февраля.

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в феврале-июне текущего года реализовала более 50 тыс. электронных проездных документов на поезда категории «Интерсити» и «Интерсити+».