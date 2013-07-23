Ремонт Шулявского моста в Киеве планируют начать в следующем году

Ремонт моста возле станции метрополитена “Шулявская” в Киеве планируется начать в следующем году.

Об этом сообщил заместитель председателя столичной горгосадминистрации Михаил Костюк во время прямой линии в “Комсомольской правде в Украине”.

“Я обследовал недавно Шулявский мост. Состояние его нижнего пояса, несущих конструкций и всего, что с этим связано, очень непростое. Мы смотрим за этим мостом. И наши мостоиспытатели и предприятия, которые занимаются его эксплуатацией, также разделяют тревогу”, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя КГГА.

По его словам, сейчас ведутся работы по освобождению территории в пределах моста от торговых точек.

“То количество торговых точек, которые накопились у моста, не позволяет нам к нему подступиться. Мы сейчас работаем над тем, чтобы вся торговля была убрана. Таким образом, мы убираем оттуда торговые точки, и на следующий год ремонтируем мост”, - сказал Костюк.

Он также отметил то, что этот транспортный узел в целом нуждается в комплексной реконструкции с расширением подъездных дорог и строительством многоуровневой стоянки для автомобилей.

***Шулявский путепровод построили в 1964 году. Его длина - 295 м, ширина от 14 до 21 м. После реконструкции объект расширят до 32 м. Следовательно, его пропускная способность возрастет вдвое.

Как сообщал УНИАН, в апреле в 2007 г. мост был поврежден в результате пожара, который возник возле станции метро «Шулявская». Во время пожара часть Шулявского моста сильно пострадала от перегрева, в результате чего путепровод был временно закрыт. Впоследствии мост был укреплен металлическими конструкциями, которые держат его до сих пор.

В ноябре 2007 г. Киевский городской председатель Леонид Черновецкий подписал распоряжение о начале реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах (возле метро Шулявская) в 2008 г.

Согласно этому решению, Главное финансовое управление должно было предусмотреть в бюджете Киева на 2008 г. средства на компенсацию за земельный участок с расположенными на нем сооружениями и коммуникациями, который подлежит изъятию у ОАО "Большевик".

По предварительным подсчетам, на реконструкцию Шулявского моста нужно было не менее 150 млн грн. Согласно наработанным предпроектным предложениям, предлагалось усиление существующей конструкции моста, расширение проезжей части с 6 до 8 полос. К тому же, планировалось дополнить транспортную развязку новыми право- и левоповоротными съездами-заездами с путепровода на проспект Победы и улицу Индустриальную (Гетьмана).