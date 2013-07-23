Голосовой поиск Google для компьютеров стал доступен на украинском языке

С сегодняшнего дня голосовой поиск Google для компьютеров в браузере Chrome стал доступен на украинском языке, сообщает компания «Google Украина» в своем официальном блоге.

Согласно сообщению, теперь при открытии страницы поиска Google в поле поиска отображается микрофон. Чтобы начать работу с голосовым поиском Google в браузере Chrome, нужно нажать на изображение микрофона и сказать вслух то, что хотите найти. При нужно предоставить разрешение поиска Google на использование микрофона компьютера пользователя.

Как сообщал УНИАН, со 2 июля голосовой поиск Google на украинском языке стал доступен для мобильных устройств на базе Android. Кроме того, голосовой поиск доступен для мобильных карт Google и навигации. В ближайшее время голосовой поиск Google также станет доступным для iPhone.

В целом голосовой поиск Google является доступным на мобильных устройствах и компьютерах уже для 140 млн людей, которые разговаривают на 48 языках в 50 странах мира.

Справка УНИАН. Основанная в 1998 году, компания Google является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владеет самым известным одноименным поисковиком. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии. В 2012 году доход Google составил 50,17 млрд долл., чистая прибыль – 10,74 млрд долл. В Украине работает представительство компании «Google Украина».